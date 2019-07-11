Иранские корабли попытались остановить британский танкер, пишут СМИ

В Ормузском проливе пять вооруженных иранских кораблей попытались остановить британский танкер, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным источников, британский корабль подвергся нападению с иранской стороны в то время, когда выходил из Персидского залива и собирался в Ормузский пролив. По предварительным данным, люди из Корпуса стражей исламской революции (КСИР) настигли корабль и приказали поменять курс.

В ответ на это британская сторона потребовала, чтобы иранские элитные войска пропустили корабль и не мешали ему. Для убедительности танкер Британии использовал устное предупреждение и демонстрационное нацеливание оружия на иранские танкеры.

Телеканал утверждает, что у американской стороны имеется видеоподтверждение инцидента с борта самолета, который в то время пролетал над проливом.

В настоящее время официальные лица Британии подтвердили, что корабль был в том регионе и заявили, что он выполнял «роль по обеспечению безопасности на море».

Ранее в Иране сделали заявление по танкеру в Гибралтарском проливе.