Совет Федерации просит Счетную палату в шестой раз проверить ДОМ.РФ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сенаторам включить в предложение в адрес Счетной палаты проведение в 2020 году проверки компании «ДОМ.РФ». За период 2017 – 2019 гг. Счетной палатой в отношении ДОМ.РФ проведено 5 проверочных мероприятий, рассказали в компании.

«Вся отчетность финансового института развития в жилищной сфере раскрывается в соответствии с законом «Об акционерных обществах», отчетность и решения коллегиальных органов находятся в открытом доступе, — отметили в ДОМ.РФ. — Проверка в части хода реализации мероприятий нацпроекта «Жилье и городская среда» проводится Счетной палатой в настоящее время. На постоянной основе ДОМ.РФ направляет информацию и материалы в Счетную палату согласно запросам».

Вопросы расходования средств федерального бюджета решаются на совещаниях в Правительстве России и контролируются Минфином России. В состав наблюдательного совета ДОМ.РФ входят представители Правительства России, Министерства строительства и ЖКХ РФ, Министерства финансов РФ, Министерства экономического развития РФ. Банк ДОМ.РФ находится под надзором Банка России. В состав набсовета Фонда защиты прав дольщиков, который находится в контуре ДОМ.РФ, и Правкомиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования федеральных земельных участков входят в том числе и представители Совета Федерации. Также ДОМ.РФ регулярно участвует в работе комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам по вопросам развития рынка ипотеки, по местному самоуправлению по вопросам использования земельных участков и долевого строительства.

По мнению источника, близкого к правительству, озвученное предложение «проводить проверки, которые уже проводятся», вызывает вопрос в части взаимодействия. «Не до конца понятно, как можно не быть в курсе ситуации в организации, в набсовет который входят», - отмечает источник.

«Использование денежных средств, выделенных из федерального бюджета на цели государственной поддержки заемщиков по ипотечным жилищным кредитам, а также на достройку объектов незавершенного строительства и поддержки строительной отрасли при переходе на новые механизмы проектного финансирования, АО «ДОМ.РФ» осуществляет на основании соответствующих решений Правительства, — прокомментировали ситуацию в Минфине. — Деятельность АО «ДОМ.РФ» регламентируется отдельным законом. Кроме того, в настоящее время подготовлен законопроект, который в том числе устанавливает нормы по контролю за финансовой устойчивостью АО «ДОМ.РФ». По итогам 2018 финансового года компания заплатит в федеральный бюджет 9,67 млрд. рублей дивидендов (50% прибыли по МСФО).

Уверены, что проблем с очередной проверкой АО «ДОМ.РФ» не будет, Счетная палата проводит их в компании регулярно»