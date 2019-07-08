Гройсман высказался о повышении цен на газ
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не видит причин для поднятия цен на газ для населения. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Цены в нижней точке, и поэтому они не могут быть повышены», — сказал Гройсман.
По его словам, он намерен следить за действием «Нафтогаза» в отношении повышения цен.
Он также добавил, что Украине необходимо сформировать запас в 20 млрд кубометров газа до начала отопительного сезона.
Ранее сообщалось, что «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в своих хранилищах.