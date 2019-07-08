Гройсман высказался о повышении цен на газ

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не видит причин для поднятия цен на газ для населения. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Цены в нижней точке, и поэтому они не могут быть повышены», — сказал Гройсман.

По его словам, он намерен следить за действием «Нафтогаза» в отношении повышения цен.

Он также добавил, что Украине необходимо сформировать запас в 20 млрд кубометров газа до начала отопительного сезона.

Ранее сообщалось, что «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в своих хранилищах.