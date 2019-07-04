Spiegel: cанкции лучше всего работают, когда их не вводят

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Политолог Франческо Джумелли дал интервью Spiegel по поводу эффективности санкционных ограничений, к которым все чаще прибегают западные страны. В частности эксперт оценил санкции, которые в отношении Ирана вводят США. По его словам, Тегеран на протяжении многих лет живет c такими ограничениями, а дополнительные меры мало что изменят. Но они могут помочь президенту США Дональду Трампу выиграть выборы в 2020 году, а в Иране же приводят к сплочению населения вокруг правительства.

Джумелли также высказался по поводу «точечных санкций», которые хороши в теории, но являются трудно реализуемыми на практике.

«Санкции лучше всего работают, когда их не вводят. Мы это увидели на примере Южного Судана. Когда ООН пригрозила его правительству санкциями, президент Сальва Киир сразу подписал мирный договор с оппозицией», — сказал Джумелли.

Он также прокомментировал санкции против России, которые ввел Евросоюз (ЕС). С его точки зрения, российская страна стала первым важным и экономически сильным государством, к которому были применены такие меры. От них страдает и сам ЕС. При этом многие европейцы и представители бизнеса не понимают, за что именно были наложены санкции и видят только их отрицательный эффект. Политолог также отметил, что в настоящее время санкционные ограничения вводят по любому поводу и существует миф, что они «решают все проблемы».