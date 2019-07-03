Путин освободил россиян от НДФЛ при ипотечных каникулах

Российский президент Владимир Путин подписал указ, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в ходе «ипотечных каникул». Об этом говорится на официальном портале правовой информации.

Как отмечается, закон освобождает россиян, воспользовавшихся «ипотечными каникулами», от уплаты налога при получении выгоды в связи с экономией на процентах в ходе таких каникул.

Такие льготы начнут предоставлять с 1 января 2019 года.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон об ипотечных каникулах.

Согласно новому закону, заемщик, который оказался в трудной жизненной ситуации, сможет попросить приостановить выплату ипотечных платежей на полгода. Каникулы могут быть предоставлены гражданам при потере кормильца, временной нетрудоспособности или признанию инвалидом I или II группы, а также снижении семейного дохода более чем на 30%.