Росавиация посоветовала, как вывозить россиян из Грузии

Росавиация дала совет авиакомпаниям по работе с пассажирами, которые находятся в Грузии или только планируют поездку туда, для обеспечения их возвращения в Россию до 7 июля. Именно тогда вступает в силу запрет на полеты, сообщает RNS.

Также рекомендовано осуществить персональный контакт с каждым пассажиром, чтобы узнать о его намерениях касательно выезда из Грузии. В частности, рекомендовано предложить пассажирам перебронировать их вылет с территории Грузии до 8 июля, либо после этой даты воспользоваться альтернативным направлением.

По словам ведомства, всем пассажирам, у которых имеются билеты на вылет из России в Грузию до 8 июля и с возвратом после 7 июля, нужно повторно напомнить о прекращении авиасообщения между странами.