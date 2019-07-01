За бедными россиянами будет следить Росстат
Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что за денежными средствами «нуждающихся людей» страны будет следить Росстат. Об этом говорится на сайте правительства.
Как отмечается, за получением прибыли и тратами начнут наблюдать с 2020 году. Росстат будет выявлять уровень благосостояния для того, чтобы достичь национальной цели — повышения доходов.
Медведев заявил, то к 2024 году россиян с доходами ниже прожиточного минимума должно стать меньше в два раза.
«Росстат будет рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы», — заключил Медведев.
Ранее Минфин сообщил, что долги россиян переходят за критический уровень.