Иркутский губернатор заявил о выполнении поручений Путина
Глава Иркутской области Сергей Левченко заявил, что решил проблемы с продуктами и питьевой водой после требования главы страны Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости».
Губернатор подчеркнул, что эти проблемы уже решены в полной мере. Он рассказал, что на складах в регионе размещено 22 т продовольственной муки, 400 т продовольственной пшеницы и бутилированная вода.
«Имеющиеся сегодня запасы позволят обеспечить потребности выпечки хлеба на 20 дней», — добавил Левченко.
Он отметил, что эти запасы будут еще пополняться.
Ранее сообщалось, что Путин потребовал взять под контроль цены в затопленной Иркутской области.
По последним данным, из-за наводнения погибли пять человек, пострадали 353 человека, а еще 97 — были госпитализированы, а судьба двоих остается неизвестной.