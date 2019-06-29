Иркутский губернатор заявил о выполнении поручений Путина

Глава Иркутской области Сергей Левченко заявил, что решил проблемы с продуктами и питьевой водой после требования главы страны Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости».

Губернатор подчеркнул, что эти проблемы уже решены в полной мере. Он рассказал, что на складах в регионе размещено 22 т продовольственной муки, 400 т продовольственной пшеницы и бутилированная вода.

«Имеющиеся сегодня запасы позволят обеспечить потребности выпечки хлеба на 20 дней», — добавил Левченко.

Он отметил, что эти запасы будут еще пополняться.

Ранее сообщалось, что Путин потребовал взять под контроль цены в затопленной Иркутской области.

По последним данным, из-за наводнения погибли пять человек, пострадали 353 человека, а еще 97 — были госпитализированы, а судьба двоих остается неизвестной.