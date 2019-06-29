Орешкин рассказал о потенциале торговли России и США

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Министр экономического развития России Максим Орешкин во время Петербургского международного... Министр экономического развития России Максим Орешкин во время Петербургского международного...
Министр экономического развития России Максим Орешкин во время Петербургского международного...
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о потенциале отношений России и США в сфере торговли. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Орешкина, в вопросе торговли между странами все зависит от американской стороны. В настоящее время товарооборот России и Китая составляет 108 млрд. рублей, а с США в четыре раза меньше, то есть 25 млрд. рублей.

«Потенциал есть», — отметил Орешкин.

Однако он подчеркнул, что пока неизвестно будет ли реализован этот потенциал. Все зависит от Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что Орешкин рассказал о плане премьер-министра Японии Синдзо Абэ по сотрудничеству с РФ.