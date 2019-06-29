Орешкин рассказал о потенциале торговли России и США
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Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о потенциале отношений России и США в сфере торговли. Об этом сообщает РИА «Новости».
По мнению Орешкина, в вопросе торговли между странами все зависит от американской стороны. В настоящее время товарооборот России и Китая составляет 108 млрд. рублей, а с США в четыре раза меньше, то есть 25 млрд. рублей.
«Потенциал есть», — отметил Орешкин.
Однако он подчеркнул, что пока неизвестно будет ли реализован этот потенциал. Все зависит от Соединенных Штатов.
Ранее сообщалось, что Орешкин рассказал о плане премьер-министра Японии Синдзо Абэ по сотрудничеству с РФ.