Орешкин рассказал о потенциале торговли России и США

Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о потенциале отношений России и США в сфере торговли. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Орешкина, в вопросе торговли между странами все зависит от американской стороны. В настоящее время товарооборот России и Китая составляет 108 млрд. рублей, а с США в четыре раза меньше, то есть 25 млрд. рублей.

«Потенциал есть», — отметил Орешкин.

Однако он подчеркнул, что пока неизвестно будет ли реализован этот потенциал. Все зависит от Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что Орешкин рассказал о плане премьер-министра Японии Синдзо Абэ по сотрудничеству с РФ.