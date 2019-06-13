Россиянам грозит повышение тарифа на мусор, сообщают СМИ

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Подготовленный участниками рабочей группы Госсовета проект доклада «О повышении качества окружающей среды в субъектах РФ» предполагает увеличение тарифов на мусор за счет включения в них трат на рекультивацию полигонов, что может привести к росту платежей на 5%. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, эта идея принадлежит возглавляющему группу губернатору Нижегородской области Глебу Никитину.

«Комплексной мерой может быть создание специального фонда (либо отдельного счета), где с начала работы полигона будут аккумулироваться необходимые для рекультивации средства, включенные в тариф», — заявили у губернатора.

В его пресс-службе подчеркнули, что экономическую составляющую этой идеи еще не просчитывали, но частично затраты должно субсидировать государство.

Ранее СМИ рассказали о риске остановки работы мусорных операторов в России.