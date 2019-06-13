Банки придумали новую причину для блокировки счетов россиян, сообщают СМИ

Российские банки придумали новую причину, позволяющую блокировать счета клиентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на клиентов Сбербанка и МКБ.

Отмечается, что финансово-кредитные организации запрашивают у клиентов информацию о том, как они заработали деньги для открытия вклада, и отчет о тратах. В случае непредоставления этих сведений счет или вклад клиента может быть заблокирован.

«Подобные действия обоснованы «антиотмывочным» законом, однако обычно по нему блокируют счета только за подозрительные операции», — говорится в материале.

Уточняется, что в Росфинмониторинге не сочли действия банковских организаций неправомерными. По мнению экспертов, такой подход может отрицательно повлиять на бизнес и граждан страны.

Ранее сообщалось, что Центральный Банк ввел ограничения на отправку денежных средств из России во Вьетнам, Китай, Киргизию и Казахстан.