Украина потребовала право на добычу газа в Черном море

Украина на слушаниях в Гааге потребовала разрешить ей добывать газ в Черном море, передает РИА «Новости». Об этом заявила представитель Киева Елена Зеркаль.

По ее мнению, это Москва лишила Киев доступа к нефти и газу в Черном море.

«Между тем наше правительство пытается обеспечить энергетическую самостоятельность, развивая внутреннюю добычу природного газа», — заявила Зеркаль.

По ее словам, с весны 2014 года Москва уже добыла там более 9 млрд кубометров природного газа.

Ранее МИД России отреагировал на обращение Украины и заявил, что у морского арбитража в Гааге нет компетенции для рассмотрения вопросов о принадлежности суши.