На премьера Саксонии обрушилась критика после призыва отменить санкции против РФ

Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, встретившийся с российским лидером Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и призвавший к окончанию антироссийских санкций, подвергся жесткой критике. Об этом пишет Spiegel.

Отмечается, что Кречмеру посоветовали лучше консультироваться перед подобными заявлениями, так как он вредит немецким интересам, а требование отменить санкции против России противоречит линии его партии (ХДС). Однако критика не произвела на Кречмера впечатления, он встал на защиту сделанного заявления. «Нам нужно умиротворение конфликта на Украине, в котором каждый день умирают люди. Но также нам нужно, чтобы санкции закончились как можно скорее», — заявил Кречмер.

Председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что антироссийские санкции являются ответом на действия России в Крыму и восточной Украине и пока действия российской стороны не поменяются, «пространства» для изменения экономического сотрудничества не будет. Председатель Мюнхенской международной конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер поинтересовался, есть ли у Кречмера советник по вопросам внешней политики, и добавил, что, если он есть, его нужно немедленно уволить.

Кречмер же заметил, что «четко и ясно» назвал вещи своими именами, поскольку Саксония страдает от антироссийских санкций, а Ишингер должен понять, что существует и другой взгляд на этот вопрос.