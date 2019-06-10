Силуанов назвал причины обеднения россиян

Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов назвал два фактора влияния на показатель реальных доходов россиян, сообщает РИА «Новости»

По словам главы Минфина, это рост потребительского кредитования и сокращение теневого сектора экономики.

Он отметил, что несмотря на рост зарплат, растут и социальные выплаты. Показатель реальных доходов тянут вниз «расчеты по кредитам и досчет на теневой сектор».

Силуанов добавил, что Минфин ожидает рост зарплат в реальном выражении выше инфляции, выше стоимости продовольствия и коммуналки.