Лагард назвала главную угрозу росту мировой экономики

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард назвала главную угрозу для роста мировой экономики, передает РИА «Новости».

По ее словам, наибольшую опасность представляют торговые войны.

Она уточнила, что конфронтация США и Китая может снизить уровень мирового ВВП на 0,5% в 2020 году.

В качестве опасностей Лагард также отметила слишком низкие процентные ставки и возрастающий уровень задолженности развитых экономик.

Ранее Кристин Лагард на пресс-конференции заявила, что макроэкономическая ситуация в России является «здоровой».