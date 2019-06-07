«Роснефть» и Manzhouli Far East Gas договорились о сотрудничестве в области перевалки пропилена и СУГ в Китае

ПАО «НК «Роснефть» и Manzhouli Far East Gas Co. Ltd. (Far East Gas) в рамках XXIII Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в области перевалки пропилена и различных видов сжиженных углеводородных газов (СУГ) на терминале, принадлежащем Far East Gas.

Документ закрепляет намерения сторон по оценке перспектив организации перевалки СУГ и пропилена производства ПАО «НК «Роснефть» на территории Китайской Народной Республики через терминал, расположенный на пограничном переходе Забайкальск – Маньчжурия.

Общая плановая мощность терминала составляет до 3 млн тонн СУГ и пропилена в год.