«Газпром нефть» заключила соглашения о развитии платформы для сотрудничества талантов и бизнеса

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Газпром нефть» подписала соглашения с СИБУР, бизнес-школой СКОЛКОВО и администрацией Ленинградской области о развитии платформы «Профессионалы 4.0».

Платформа «Профессионалы 4.0» направлена на поиск талантов для решения технологических и управленческих проектов в составе гибких команд. Специалисты могут предложить свои знания и компетенции для работы над задачами заказчика, не устраиваясь в штат.

«Профессионалы 4.0» развивается как масштабный федеральный проект при поддержке АНО «Россия – страна возможностей» и становится мощным ресурсом по сотрудничеству талантов и корпораций, отмечают в компании. Эта инновационная модель предполагает вовлечение одаренных кадров в процессы развития реального сектора экономики России.

Крупнейшие компании, бизнес-школы и органы государственной власти уже разместили на платформе более 70 проектов. В апреле к их реализации приступили финалисты и полуфиналисты конкурса «Лидеры России».

«Мы рады, что платформа вызвала большой интерес и у крупных прогрессивных компаний, и у региональных органов государственной власти, и у ведущей российской бизнес-школы. Это позволяет развивать функционал «Профессионалов 4.0», предлагать пользователям широкий круг интересных задач из разных сфер экономики и госуправления, а в конечном итоге привлекать на платформу все больше новых талантов», – отметил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.