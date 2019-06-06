Сечин выступил с ключевым докладом на Энергетической панели ПМЭФ

Глава «Роснефти» Игорь Сечин выступил с ключевым докладом на Энергетической панели, состоявшейся в рамках ХХIII Петербургского международного экономического форума.

Он заметил, что сегодня можно наблюдать возрастающее влияние на энергетические рынки изменений в геополитике. Главный возмутитель спокойствия – нынешняя администрация США.

«Мы видим, что её действия направлены на переформатирование мирового экономического и политического пространства, на слом формировавшихся десятилетиями рыночных взаимосвязей и договоренностей, на устранение правил конкуренции. Под огонь санкций и торговых ограничений попадают не только так называемые «страны изгои», но и традиционные партнеры, то есть те, кто считается союзниками Америки. В чем причины такой политики? Думаю, они связаны с осознанием принципиального ослабления роли и возможностей Соединенных Штатов Америки в мировой экономике и политике», - заявил он.

По мнению Сечина, дальнейший рост добычи в Техасе может потребовать «новой санкционной жертвы», на которую могут обрушиться санкции США для того, чтобы вместо этой страны поставить на рынок нефть из Техаса. «И такой жертвой может стать любая добывающая страна», - заявил глава «Роснефти».

В связи с этим Сечин считает необходимым сфокусироваться на вопросах роста устойчивости мирового энергетического сообщества.

«Мы полагаем, и ведущие отраслевые аналитики с этим согласны, что спрос на энергоресурсы до 2040 года будет расти с темпами 1,5-2%», — отметил он.

Сечин также подчеркнул и ресурсный потенциал российской Арктики для возможных проектов «Роснефти», который по его словам, превышает 20 млрд тонн нефти. «Эта оценка включает в себя как проекты в Карском море, где с учетом предстоящего бурения мы, я думаю, превысим запасы в 15 млрд тонн, так и на севере Красноярского края, где нас ждут великие открытия и масштабные проекты, которые окажут серьёзное влияние на мировую нефтяную отрасль», - сказал Сечин.