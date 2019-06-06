Fiat Chrysler отозвала предложение о слиянии с Renault, пишут СМИ

Итало-американская компания Fiat Chrysler Automobiles NV отозвала свое предложение о слиянии с французской автомобилестроительной корпорацией Renault SA. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные в ситуации источники.

По данным издания, Fiat Chrysler отозвала предложение после того, партнер французского автопроизводителя Nissan Motor Co. отказался поддержать сделку о слиянии.

Источники The Wall Street Journal утверждают, что власти Франции — главный акционер Renault — выдвинули условие одобрения сделки на $40 млн. Оно заключалось в том, что соглашение о слиянии должно соответствовать условиям многолетнего альянса Renault и Nissan.

Ранее The Financial Times со ссылкой на несколько источников писала, что Fiat Chrysler и Renault ведут переговоры о слиянии. При этом источники предупреждали, что сделка еще может развалиться.