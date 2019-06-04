Зеленский призвал Польшу выступить совместно против «Северного потока — 2»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/573/12391573/RTX6XPXT-pic905-895x505-48115.jpg">

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украине и Польше следует совместно работать в энергетической сфере. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, такое заявление глава украинского государства сделал на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.

По его словам, Киеву и Польше также надо вместе противодействовать проекту строительства газопровода «Северный поток — 2».

Он добавил, что не менее важной задачей является сохранение стратегической роли газотранспортной системы Украины.

Зеленский также уточнил, что они в беседе с польским лидером обсудили ту угрозу, которую представляет Россия.

«Вместе боремся за то, чтобы ЕС оставался единым и солидарным с Украиной в ее борьбе», — заключил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский решил активизировать сотрудничество с НАТО из-за России.