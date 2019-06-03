Рубль снижается к доллару и евро

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Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро, свидетельствуют данные торгов.

Доллар поднялся на 14 копеек — до 65,57 рубля, евро --на 16 копеек, до 73,19 рубля.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent снизились до $61,23 за баррель.