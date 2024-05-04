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ВСУ атаковали беспилотниками город Энергодар Запорожской области

Директор ЗАЭС Яшина: дроны ВСУ атаковали медико-санитарную часть в Энергодаре

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Alexander Ermochenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами-камикадзе медико-санитарную часть города Энергодара, где находится Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, майские праздники в Энергодаре выдались напряженными.

«Прилетов на станции не было, чего не скажешь об Энергодаре, обстрелы которого ВСУ периодически ведут. Последние прилеты были вчера. Один из них был, в том числе на территории медико-санитарной части города», — сказала Яшина.

Она отметила, что никто не пострадал.

В апреле генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о прямых попаданиях по конструкции защитной оболочки реактора ЗАЭС.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра возле города Энергодара. Это крупнейшая в Европе по числу энергоблоков и установленной мощности станция, на которой насчитывается шесть блоков мощностью один гигаватт каждый. В октябре 2022 года станция перешла под контроль России. ВСУ периодически атакуют Энергодар и саму станцию, что создает угрозу ядерной катастрофы.

Ранее на Западе не исключили попыток Украины устроить взрыв на ЗАЭС.

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