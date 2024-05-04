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Патриарх Кирилл освятил главные блюда пасхального стола

Патриарх Кирилл освятил куличи и крашеные яйца у храма Христа Спасителя

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в Великую субботу освятил куличи, пасхи и крашеные яйца у храма Христа Спасителя в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

«Куличи и другие пасхальные угощения также освящались в Нижнем Храме», — уточнили в сообщении.

Пасху православные в этом году отмечают 5 мая. Накануне верующие освящают в храмах главные праздничные угощения.

В субботу, 4 мая, делегация из России прибыла в храм Гроба Господня в Иерусалиме. Накануне российская делегация встретилась с патриархом Иерусалимским Феофилом III и получила благословение перед осуществлением миссии по доставке огня в Россию.

До этого в РПЦ поздравили верующих с наступающей Пасхой. Патриарх Кирилл отметил, что воскресение Спасителя не только историческое событие, но и является «вечной новостью», «источником удивления, благодарности и надежды».

Ранее в РПЦ ответили на обвинения в попытке причислить патриарха Кирилла к лику святых.

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