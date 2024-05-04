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Оренбуржец устроил стрельбу во дворе дома после ссоры с девушкой

В Оренбурге задержали мужчину, устроившего стрельбу после ссоры с девушкой

В Оренбурге полицейские задержали 27-летнего мужчину, устроившего стрельбу во дворе дома после ссоры с девушкой. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 18 апреля во дворе дома на проспекте Победы. Местный житель устроил стрельбу из охолощенного оружия, приобретенного в интернет-магазине.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого стрелка.
Подозреваемый объяснил, что перед произошедшим поссорился с девушкой и пребывал в подавленном эмоциональном состоянии, сообщили в ведомстве.

Во время осмотра квартиры задержанного правоохранители нашли и изъяли три ножа, два пистолета, наручники и рацию. Проверка по факту произошедшего продолжается. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

Ранее петербуржец устроил стрельбу из окна, чтобы проверить новый пистолет.

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