Оренбуржец устроил стрельбу во дворе дома после ссоры с девушкой

В Оренбурге полицейские задержали 27-летнего мужчину, устроившего стрельбу во дворе дома после ссоры с девушкой. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 18 апреля во дворе дома на проспекте Победы. Местный житель устроил стрельбу из охолощенного оружия, приобретенного в интернет-магазине.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого стрелка.

Подозреваемый объяснил, что перед произошедшим поссорился с девушкой и пребывал в подавленном эмоциональном состоянии, сообщили в ведомстве.

Во время осмотра квартиры задержанного правоохранители нашли и изъяли три ножа, два пистолета, наручники и рацию. Проверка по факту произошедшего продолжается. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

Ранее петербуржец устроил стрельбу из окна, чтобы проверить новый пистолет.