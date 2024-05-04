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Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и центральном районе региона отменен сигнал ракетной опасности. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности», — сообщил Гладков.

До этого глава региона сообщал, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Глава призвал находящихся дома не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая).

Утром 3 мая Минобороны РФ сообщало, что системы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили пять беспилотников ВСУ над территорией Белгородской области и один над территорией Крыма.

До этого российские военные показали новый способ борьбы с беспилотниками Вооруженных сил Украины при помощи зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2».

Ранее беспилотник атаковал автобус с рабочими в Белгородской области.

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