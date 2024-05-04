Собчак выругалась матом после интервью Ивлеевой

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале попросила хейтеров отстать от блогерши Насти Ивлеевой в нецензурной форме.

«Вижу прямо праздник язвительных комментариев, мемов и шуток про Настю и ее интервью. <...> Такое ощущение, что если бы все все-таки последовали заповеди Христа: «Не судите, да не судимы будете», — Telegram стал бы немым», — написала Собчак.

Она подчеркнула, что большую часть критикующих Ивлееву нельзя назвать праведными людьми: у них за спинами такая же «куча своего говна из компромиссов и страхов, косяков и зашкваров».

Напомним, накануне Ивлеева дала первое интервью после «голой вечеринки». Она рассказала, что в марте ездила в Донбасс, заявила, что никогда не планировала уезжать из России и рассказала об отношении к президенту Владимир Путину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Скандальная вечеринка Анастасии Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года в клубе «Мутабор». Среди гостей были такие звезды, как Ксения Собчак, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Сама блогерша и другие артисты извинились за участие в откровенной вечеринке.

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