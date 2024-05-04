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Российские врачи выходили недоношенного младенца весом в 750 граммов

В Ноябрьске врачи выходили недоношенного младенца весом в 750 граммов

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Shutterstock

В перинатальном центре Ноябрьска врачи выходили недоношенного младенца весом в 750 граммов. Об этом сообщает Telegram-канал »ЯМАЛ. Официально».

По информации Telegram-канала, женщину на 28 неделе беременности госпитализировали из города Тарко-Сале в перинатальный центр Ноябрьска. В связи с состоянием, угрожающим плоду, медики приняли решение провести пациентке кесарево сечение.

Новорожденная девочка весила 750 граммов. Первый месяц жизни она провела под наблюдением реаниматологов, а затем ее восстановление продолжилось в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей. Всего ребенку потребовалось три месяца, чтобы набрать вес до 2,7 килограмма и отправиться домой.

Отмечается, что девочка стала первым и долгожданным ребенком в семье. Мать новорожденной рассказала, что медицинские специалисты окружили ее заботой, а также подарили позитивный настрой.

Ранее россиянка родила третьего ребенка с 12 пальцами на ногах.

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