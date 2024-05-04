Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Охотском море спасатели эвакуировали рыбака с признаками аппендицита

МЧС: в Охотском море рыбака эвакуировали с судна «Березина» из-за аппендицита

close
100%
«Вертолеты России»

Мужчина с рыболовецкого судна «Березина» в Охотском море запросил помощь спасателей из-за подозрения на аппендицит, после чего магаданские сотрудники МЧС эвакуировали пострадавшего на вертолете. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУМЧС России по Магаданской области.

«Для транспортировки больного вылетел вертолет Ми-8 Авиации Колымы с медиками и спасателями МЧС России на борту», — отмечается в сообщении ведомства.

По данным регионального ГУМЧС, траулер «Березина» находился в 158 километрах от Магадана. Вертолет подлетел к нему, спасатель десантировался на палубу, после чего усадил пострадавшего рыбака в специальную «люльку» и обеспечил его транспортировку на борт. Рыбак был доставлен в Магаданскую областную больницу для лечения.

В конце апреля на Камчатке нашли живыми двух рыбаков, уплывших на лодке в Охотское море. Двое рыбаков вышли в лодке в море в районе устья реки Митога 26 апреля и пропали. Мужчины перестали выходить на связь, их родственники обратились в экстренные службы. В поисках рыбаков был задействован вертолет МЧС России, пропавших удалось найти живыми, медицинская помощь им не потребовалась.

Ранее в Хакасии с отколовшейся льдины спасли рыбаков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами