В Охотском море спасатели эвакуировали рыбака с признаками аппендицита

Мужчина с рыболовецкого судна «Березина» в Охотском море запросил помощь спасателей из-за подозрения на аппендицит, после чего магаданские сотрудники МЧС эвакуировали пострадавшего на вертолете. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУМЧС России по Магаданской области.

«Для транспортировки больного вылетел вертолет Ми-8 Авиации Колымы с медиками и спасателями МЧС России на борту», — отмечается в сообщении ведомства.

По данным регионального ГУМЧС, траулер «Березина» находился в 158 километрах от Магадана. Вертолет подлетел к нему, спасатель десантировался на палубу, после чего усадил пострадавшего рыбака в специальную «люльку» и обеспечил его транспортировку на борт. Рыбак был доставлен в Магаданскую областную больницу для лечения.

В конце апреля на Камчатке нашли живыми двух рыбаков, уплывших на лодке в Охотское море. Двое рыбаков вышли в лодке в море в районе устья реки Митога 26 апреля и пропали. Мужчины перестали выходить на связь, их родственники обратились в экстренные службы. В поисках рыбаков был задействован вертолет МЧС России, пропавших удалось найти живыми, медицинская помощь им не потребовалась.

Ранее в Хакасии с отколовшейся льдины спасли рыбаков.