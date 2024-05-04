Стало известно о необычном запрете Абаскаля в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль во время своей работы в установил запрет на посещение тренировок основной команды для стафф-сотрудников и персонала клуба. Об этом сообщает Metaratings.

При этом у Владимира Слишковича, который стал исполняющим обязанности главного тренера после увольнения испанского специалиста, таких запретов нет.

14 апреля Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

Под его руководством команда вышла в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с «Балтикой» из Калининграда. Поединок состоится 14 мая, при этом время начала матча еще не определено.

В чемпионате страны красно-белые идут на четвертом месте, имея в активе 42 очка и на восемь баллов отставая от лидеров — «Зенита» и «Краснодара». В следующем туре москвичи сыграют против «Пари НН». Игра состоится 5 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее Слишковича призвали уволить из «Спартака».