Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с серьезной нехваткой механиков, а также запасных частей для ремонта военной техники. Об этом сообщается в репортаже немецкого телеканала ZDF.

«Солдаты ремонтного батальона не строят иллюзий по поводу положения на фронте, несмотря на новые обещания Запада», — говорится в сообщении телеканала (цитата по РИА Новости).

Украинские военнослужащие обратили внимание на то, что им приходится долго ждать недостающих деталей и комплектующих для восстановления поврежденной техники и оружия. При этом, как говорится в репортаже, солдаты ВСУ мало надеются на помощь со стороны Запада в этом вопросе.

До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что украинский конфликт может завершиться за «две недели», если Запад прекратит поставлять оружие Киеву. По его словам, если поставки оружия прекратятся, то Украина «не сможет сопротивляться» и ей придется «сдаться, и война закончится».

Ранее в Британии заявили, что власти Украины негласно признают скорую потерю Донбасса.