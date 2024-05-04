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Турецкий депутат осудил антироссийские санкции стран Запада

В парламенте Турции выступили против западных санкций в отношении России

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Depositphotos

Турция не поддерживает антироссийские санкции, введенные западными странами. С таким заявлением выступил глава комиссии по международным делам турецкого парламента Фуат Октай, чьи слова передает локальный телеканал Halk TV.

«Турция не поддерживает односторонние санкции», — сказал парламентарий.

Согласно информации Октая, в Турции прилагают усилия для прекращения российско-украинского конфликта и поддерживают проведение мирных переговоров между Москвой и Киевом.

«Наша цель, заключающаяся в том, чтобы вернуть Украину и Россию за стол переговоров, не изменилась», — утверждает он.

По словам политика, Турция проинформировала об этом своих коллег в США.

Некоторое время назад министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции против десятков компаний из России, Турции, Азербайджана, Белоруссии и Китая. Среди российских компаний, попавших под санкции, указаны автозаводы «Урал» и Брянский автозавод, Ярославский моторный завод, а также ключевое производство российской электроники «Протон». Также под санкции попали завод «Электроприбор», АО «Рау Фарм» и компании группы «Сибантрацит», и множество других российских предприятий.

Ранее в Турции указали на спад «торгового бума» с Россией из-за санкций.

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