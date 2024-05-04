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Минэнерго Украины сообщило о повреждении инфраструктуры в Днепропетровской области

В Днепропетровской области Украины повреждена энергетическая инфраструктура

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Телеграм-канал «Baza»

Минэнерго Украины сообщило о повреждении энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

В украинском министерстве уточнили, что для покрытия образовавшегося дефицита в энергосистеме страны привлекается аварийная помощь из Европы. Инфраструктура была повреждена в ночь на 4 мая.

«Украина получала излишки электроэнергии из Польши и обращалась за аварийной помощью в соседние страны», — сказано в сообщении.

В Харьковской области и в Кривом Роге Днепропетровской области с пятницы применяются графики отключений электроэнергии.

2 мая национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщала, что на Украине фиксируется дефицит электроэнергии в вечерние часы пик из-за повреждений электростанций.

В апреле в «Укрэнерго» сообщали, что крупные промышленные регионы страны вынуждены сокращать производственные мощности из-за нехватки электроэнергии.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия почти полностью уничтожила тепловую систему электроснабжения Украины.

Ранее стало известно о катастрофическом положении украинской энергетики.

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