В Москве произошел пожар на крыше строящегося ЖК

В строящемся на северо-востоке Москвы жилом комплексе «Руставели» произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в столичных оперативных службах.

Согласно информации агентства, огонь возник на крыше 22-этажного здания.

По данным из открытых источников, сооружение находится по адресу: улица Руставели, дом 14, рядом с метро «Бутырская».

Точная информация о площади возгорания пока не сообщается. Пострадавших нет.

Накануне в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций России заявили, что произошел крупный пожар в административно-производственном здании на востоке Москвы. Позднее стало известно, что загорелся завод по производству искусственного камня. Площадь возгорания составила 2,5 тыс. квадратных метров. Для ликвидации огня запрашивали авиацию, было сброшено 95 тонн воды.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.