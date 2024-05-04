Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лазарев пожаловался, что «дико скучает» по детям из-за работы

Певец Сергей Лазарев признался, что дети не приходят к нему на концерты

close
100%
lazarevsergey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Сергей Лазарев поделился в Telegram-канале фото с детьми и заявил, что «дико скучает» по наследникам на гастролях.

«Сейчас уже детки совсем повзрослели, решил, что чаще буду брать их с собой на гастроли, когда есть возможность! Хотя на сами концерты они не ходят, так как для них я прежде всего папа», — поделился исполнитель.

Артсит добавил, что сейчас находится в совместном отпуске с детьми. Семья «не отлипает» друг от друга.

Певец три года скрывал своего первенца Никиту — и только 31 декабря 2017 года показал фото с ребенком в соцсетях. Свою дочь Лазарев не стал долго прятать от публики. Он рассказал о девочке в эфире передачи «Секрет на миллион», когда Анне был год. Дети появились на свет от суррогатных матерей, имена которых исполнитель не планирует раскрывать.

Никита учится в третьем классе, и пока артист доволен знаниями, которые ребенок получает в частной школе. Дочь певца посещает детский сад при этом же учебном заведении.

Ранее Ида Галич напугала подписчиков видео с врачом скорой помощи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами