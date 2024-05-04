Лазарев пожаловался, что «дико скучает» по детям из-за работы

Певец Сергей Лазарев поделился в Telegram-канале фото с детьми и заявил, что «дико скучает» по наследникам на гастролях.

«Сейчас уже детки совсем повзрослели, решил, что чаще буду брать их с собой на гастроли, когда есть возможность! Хотя на сами концерты они не ходят, так как для них я прежде всего папа», — поделился исполнитель.

Артсит добавил, что сейчас находится в совместном отпуске с детьми. Семья «не отлипает» друг от друга.

Певец три года скрывал своего первенца Никиту — и только 31 декабря 2017 года показал фото с ребенком в соцсетях. Свою дочь Лазарев не стал долго прятать от публики. Он рассказал о девочке в эфире передачи «Секрет на миллион», когда Анне был год. Дети появились на свет от суррогатных матерей, имена которых исполнитель не планирует раскрывать.

Никита учится в третьем классе, и пока артист доволен знаниями, которые ребенок получает в частной школе. Дочь певца посещает детский сад при этом же учебном заведении.

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