Стратегическая инициатива на фронте принадлежит России, для Вооруженных сил Украины (ВСУ) складывается критическая ситуация. Об этом заявил содиректор программ по международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник, слова которого приводит ТАСС.

«На этом этапе и инициатива, и преимущество в живой силе, и преимущество в огневых способностях — в руках России. Поэтому момент действительно критический», — сказал он.

По его словам, ВСУ не имеют достаточно огневых ресурсов, чтобы противостоять российским военным.

«И нехватка личного состава — это до сих пор не решенная проблема, которая накапливалась как минимум в течение последнего года», — добавил эксперт.

4 мая артиллеристы группировки войск прикрытия накрыли группу ВСУ, которая направлялась к госгранице у Белгородской области.

До этого украинский политолог Руслан Бортник заявил, что ВСУ не смогли отразить российское наступление в Донбассе.

В конце апреля бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин говорил, что взятие Часова Яра российскими войсками приведет к тому, что на Украине падет весь фронт.

Ранее на Украине у военкомата произошла стрельба.