Российского школьника задержали за съемку видео для ВСУ

В Брянске задержали девятиклассника за участие в террористической организации, подросток снимал фото и видео с расположением важных инфраструктурных объектов в городе. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По информации издания, 15-летнего школьника в марте завербовали в легион «Свобода России» (организация запрещена в России), где ему давали различные задания. Например, нужно было снять автобусные остановки в одном из районов Брянска, местную площадь и здание правительства.

Кроме того, школьник пытался привлечь к съемкам своего одноклассника, но тот отказался.

Сообщается, что задержанный ранее на учете в полиции не состоял. Подростка воспитывает мать-одиночка. Отмечается, что в отношении школьника возбуждено уголовное дело по статье «Участие в деятельности организации, которая в РФ признана террористической».

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