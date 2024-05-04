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Российского школьника задержали за съемку видео для ВСУ

Shot: в Брянске задержали 15-летнего школьника за съемку объектов инфраструктуры

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Брянске задержали девятиклассника за участие в террористической организации, подросток снимал фото и видео с расположением важных инфраструктурных объектов в городе. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По информации издания, 15-летнего школьника в марте завербовали в легион «Свобода России» (организация запрещена в России), где ему давали различные задания. Например, нужно было снять автобусные остановки в одном из районов Брянска, местную площадь и здание правительства.

Кроме того, школьник пытался привлечь к съемкам своего одноклассника, но тот отказался.

Сообщается, что задержанный ранее на учете в полиции не состоял. Подростка воспитывает мать-одиночка. Отмечается, что в отношении школьника возбуждено уголовное дело по статье «Участие в деятельности организации, которая в РФ признана террористической».

В конце апреля военный суд в Москве вынес приговор жителю Татарстана, который собирался воевать против Вооруженных сил России и попался на границе с Украиной.

До этого Второй Восточный окружной военный суд приговорил 26-летнего жителя Бурятии к десяти годам лишения свободы за госизмену, участие в деятельности террористической организации и оправдании терроризма.

Ранее 16-летней девушке дали реальный срок из-за надписи на стене и постов в соцсетях.

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