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Мостовой выступил против женщин-арбитров в мужском футболе

Экс-игрок Мостовой выступил против женского судейства в матчах мужских команд

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой встал на защиту главного тренера красноярского «Енисея» Андрея Тихонова, который был дисквалифицирован из-за резкой критики в адрес арбитра Веры Опейкиной, работавшей на матче его команды. Слова экс-игрока приводит «Матч ТВ».

«Я тоже против того, чтобы женщины судили матчи мужских команд. У них же есть женские соревнования. Пять матчей дисквалификации для Андрея — это много. Хотели бы наказать, дисквалифицировали бы на один матч, и все», — заявил Мостовой.

Тихонов ранее заявил, что Опейкина допустила несколько ошибок в матче «Енисея» против «СКА-Хабаровск» и ее нужно отправить в Махачкалу. За эту фразу он получил пятиматчевую дисквалификацию (две игры условно).

После 29 туров «Енисей», набрав 40 очков, делит девятое место в турнирной таблице с «СКА-Хабаровск» и ярославским «Шинником». Лидируют в Первой лиге «Химки» (54 очка). На два очка меньше у идущего вторым махачкалинского «Динамо». Тройку лидеров замыкает тольяттинский «Акрон» (50 очков).

Ранее гендиректор «Енисея» раскритиковал дисквалификацию тренера.

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