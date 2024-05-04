Президент Таджикистана приедет в Москву для празднования Дня Победы

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Москву 9 мая, чтобы принять участие в праздновании Дня Победы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в исполнительном аппарате лидера страны.

По словам собеседника агентства, визит Рахмона состоится по приглашению президента РФ Владимира Путина. Таджикский лидер «примет участие в праздновании Дня Победы в Москве и неформальной встрече глав СНГ», отметил источник.

Он добавил, что в связи с визитом главы государства в Москву «мероприятия в Душанбе по случаю 89 годовщины Дня Победы пройдут 8 мая».

3 мая Путин и Рахмон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили борьбу с терроризмом и попытки ряда сил нагнетать ситуацию вокруг мигрантов. В частности, во время беседы главы государств выразили уверенность, что «активизировавшиеся в последнее время попытки определенных сил искусственно нагнетать ситуацию» вокруг приезжающих в Российскую Федерацию трудовых мигрантов, в том числе из Таджикистана, «будут совместно пресекаться и не смогут нанести ущерб проверенным временем братским отношениям между народами двух стран».

Ранее Рахмон призвал молодежь не порочить честь таджиков.