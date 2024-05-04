15-летняя дочь Вупи Голдберг забеременела назло матери

Актриса и телеведущая Вупи Голдберг в своих новых мемуарах «Остатки сладки. Мама, брат и я, Вупи» рассказала о беременности дочери-подростка. Книгу цитирует The Sun.

По словам Голдберг, ее дочь Алекс забеременела в 15-летнем возрасте назло матери. Сама актриса родила единственную дочь в 18, однако не хотела, чтобы Алекс упускала возможности молодости.

«Годами позже Александреа призналась, что забеременела, потому что хотела, чтобы в ее жизни хотя бы один человек не знал, кто такая Вупи Голдберг. Думаю, она отомстила мне за то, что меня так часто не было», — пишет 68-летняя звезда.

Голдберг признает, что много времени проводила на съемках, и Алекс злилась на нее, когда девочку отталкивали папарацци и поклонники матери.

В мемуарах актриса также рассказала, как ее мать потеряла память из-за электрошоковой терапии.

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