Стало известно, почему пикап Tesla Cybertruck не хотели пускать в Россию

Электрический пикап Tesla Cybertruck, который был замечен в Москве в начале мая, не хотели пропускать в Россию европейские пограничники. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на владельца машины Алексея Еремчука. Пограничники увидели в автомобиле скрытый военный потенциал.

Отмечается, что на границе владельцу машины сказали, что не пропустят ее, так как она чересчур подозрительная: вся из толстой стали, кузов как у боевой машины и едет в Россию. Однако, машину в конечном итоге пропустили из-за того, что с документами все было в порядке.

Первый в России электромобиль-пикап Tesla Cybertruck заметили 1 мая на Патриарших прудах в Москве.

Tesla Cybertruck — это электромобиль-пикап в стиле киберпанк от компании Tesla. Компания заявила грузоподъемность авто около 1,6 тонны. В зависимости от модели на одном заряде пикап должен проезжать до 800 км.

Производство полноприводных двухмоторных и трехмоторных версий Cybertruck планировалось начать в конце 2021 года, а заднеприводной одномоторной модели — в конце 2022 года, но производство было перенесено на 2022 год, а затем на начало 2023 года.

Выпуск модели начался в июле 2023 года, а в ноябре этого же года клиенты получили первые автомобили.

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