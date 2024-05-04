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Назван лучший футбольный клуб России на данный момент

Экс-футболист Деменко: «Спартак» выглядит лучше всех по последним матчам

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Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, проведший два матча за национальную сборную страны, а также выступавший во время своей карьеры за московский «Спартак», в комментарии для «Газеты.Ru» ответил на вопрос, можно ли сейчас назвать красно-белых лучшей командой страны по игре.

«Если брать последние три тура – однозначно. И выбили «Динамо» из Кубка, хотя «Динамо» очень здорово сыграло с «Зенитом» у себя дома и показывало очень неплохой футбол. «Спартак» и «Ростов» обыграл, который много хвалили, и «Динамо». Поэтому – да, можно сказать, что команда в последних играх показывает достойный футбол», — отметил Деменко.

«Спартак» одержал победу в полуфинале Пути регионов Кубка России в дерби над столичным «Динамо» (2:0), выбив соперника из борьбы и выйдя в финал. В решающем матче Пути регионов красно-белые встретятся в гостях с калининградской «Балтикой», а победитель этого матча сыграет в поединке за трофей с победителем финала Пути РПЛ, где ЦСКА и «Зенит» определяют сильнейшего в двухматчевой дуэли. Первая встреча в Москве завершилась вничью – 1:1.

Ранее в «Зените» оценили возможность подписания Неймара.

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