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Кристина Орбакайте намекнула на возвращение на российскую сцену

Певица Орбакайте процитировала Пугачеву после отмены концертов в России

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Кристина Орбакайте после отмены концертов в России намекнула, как полагают поклонники, на возвращение на отечественную сцену. Новый пост она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я вам спою еще на бис», — подписала Орбакайте свое фото строчкой из хита ее матери певицы Аллы Пугачевой «Песня на бис».

В кадре певица стоит перед зеркалом в облегающем концертном платье и красит губы.

В 2022 году Пугачева покинула Россию и переехала в Израиль вместе с мужем и младшими детьми, а затем СМИ сообщили, что семья приобрела жилье на Кипре и получила местные паспорта. Семья Орбакайте проживает в США, сама певица живет на две страны.

Накануне Орбакайте вышла в свет в платье с арт-портретом Пугачевой. Исполнительница позировала в креативном наряде своему мужу бизнесмену Михаилу Земцову и поделилась кадрами в соцсетях.

«Жизнь слишком хороша, чтобы грустить», — написала звезда, процитировав строчку из новой песни Примадонны.

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