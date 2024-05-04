Кристина Орбакайте намекнула на возвращение на российскую сцену

Певица Кристина Орбакайте после отмены концертов в России намекнула, как полагают поклонники, на возвращение на отечественную сцену. Новый пост она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я вам спою еще на бис», — подписала Орбакайте свое фото строчкой из хита ее матери певицы Аллы Пугачевой «Песня на бис».

В кадре певица стоит перед зеркалом в облегающем концертном платье и красит губы.

В 2022 году Пугачева покинула Россию и переехала в Израиль вместе с мужем и младшими детьми, а затем СМИ сообщили, что семья приобрела жилье на Кипре и получила местные паспорта. Семья Орбакайте проживает в США, сама певица живет на две страны.

Накануне Орбакайте вышла в свет в платье с арт-портретом Пугачевой. Исполнительница позировала в креативном наряде своему мужу бизнесмену Михаилу Земцову и поделилась кадрами в соцсетях.

«Жизнь слишком хороша, чтобы грустить», — написала звезда, процитировав строчку из новой песни Примадонны.

Ранее Собчак выругалась матом после интервью Ивлеевой.