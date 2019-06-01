США не стали вводить новые санкции против Ирана

Администрация американского лидера Дональда Трампа не стала вводить новые санкции против иранской стороны. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, санкции решили отложить, хотя до этого минфин США хотел ввести новые санкционные меры против Ирана еще в середине мая.

По данным источников, причиной ослабления американской риторики стало решение Трампа, который якобы хочет ослабить напряженность в отношениях двух стран.

Ранее сообщалось, что США могут ввести санкции против Европы из-за Ирана.

Также до этого Иран отказался вести переговоры с США.