Названы самые востребованные вакансии для пенсионеров

Пенсионеров чаще всего берут на работу по четырем основным направлениям. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob.

Как выяснилось, пенсионеров с радостью готовы взять на работу по специальностям в сфере строительства, недвижимости, сфере услуг, а также продаж.

«Главное условие — соответствие квалификационным требованиям», — говорится в исследовании.

Ранее сообщалось, что на Камчатке чиновница потеряла работу после сравнения пенсионера с животным.