ЦБ заявил об опасности «кредитной спирали» в секторе жилой недвижимости

Центробанк рассказал об опасности образования «кредитной спирали» в секторе жилой недвижимости, сообщает РИА «Новости».

Регулятор заявил, что продолжит сдерживать ипотеку с низким первоначальным взносом.

«Риском для сектора выступает возможное возникновение «кредитной спирали», в которой рост ипотечного кредитования выступает фактором роста цен на жилую недвижимость, а рост цен на недвижимость – фактором дальнейшего роста кредитования. Положительная обратная связь между ценами на недвижимость и ростом ипотечного кредитования характерна для периодов ипотечного бума», — говорится в сообщении.

Для поддержания качественного роста кредитных портфелей банков Банк России продолжит активное использование надбавок к коэффициентам риска по наиболее уязвимым сегментам ипотечного кредитования.

Ранее ЦБ увидел риски ужесточения санкций против России.