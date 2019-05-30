ЦБ увидел риски ужесточения санкций против России

Банк России видит риски ужесточения санкций, говорится в «Обзоре финансовой стабильности». Об этом сообщает РИА «Новости»

Там также отмечается, что риски для финансовой системы могут нести внутренние проблемы экономики.

По данным ЦБ, устойчивость экономики России к внешним вызовам в последние годы повысилась, однако стагнация доходов россиян может негативно сказаться на качестве потребкредитов.

Долговая нагрузка населения быстро растет и продолжается сокращение реальных доходов россиян, предупредили в ЦБ.