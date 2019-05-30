«Мы идем к катастрофе»: экс-министр экономики о ситуации на Украине
Министр экономики Виктор Суслов заявил, что страна приближается к катастрофе. Об этом он сказал в эфире NewsOne.
Как отметил Суслов, нынешняя политика киевских властей приведет к дефолту. В этой ситуации на фоне девальвации, скачка сцен, обесценивания всех денежных накоплений и доходов украинцы станут нищими.
«Это будет катастрофа, но к этой катастрофе, надо признать, при данной экономической политике мы теперь и идем», — заявил Суслов.
Ранее Суслов заявил, что Киев согласился на проигрышные условия, подписав соглашение об ассоциации с Евросоюзом.