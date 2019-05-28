Корпорация МСП подключила банки к налаживанию связей российского и турецкого бизнеса

Корпорация МСП совместно с несколькими российскими банками планирует развивать взаимодействие между российскими и турецкими малыми и средними компаниями, говорится в сообщении Корпорации. Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписан 28 мая.

Участники соглашения планируют налаживать и развивать деловые связи между малым и средним бизнесом России и Турции, обеспечивать доступ тех, кто инициирует перспективные проекты, к финансовым ресурсам (кредитам и кредитно-гарантийной поддержке) с целью возможного последующего заключения соответствующих двусторонних соглашений о сотрудничестве, подтверждающих аккредитацию банков в качестве банков-партнеров Корпорации.

«Меморандум также предусматривает выработку форматов методического взаимодействия по вопросам возможного создания интернет-ресурса для предпринимателей, аналогичного порталу Бизнес-навигатора МСП, на территории Турецкой Республики», — указано в сообщении.

Ранее Корпорация МСП и Ассоциация российских и турецких предпринимателей RTIB выработали «дорожную карту» по углублению сотрудничества субъектов МСП двух стран.