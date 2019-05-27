В Госдуме отреагировали на предложение платить россиянам за сдачу бутылок

Глава комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов прокомментировал предложение о приеме торговыми сетями стеклянных бутылок у россиян. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам депутата, все новое — это хорошо забытое старое. Он напомнил, что СССР был когда-то одним из лидеров по вторичному использованию, а также в переработке отходов.

«На мой взгляд, это совершенно точно реализуемо», — добавил Бурматов.

Ранее сообщалось, что торговые сети планируют выкупать бутылки у россиян.

Известно, что стекло разлагается около тысячи лет. А постоянное производство новых партий стеклянных изделий может истощить природные (газ, песок, сода, известняк) и энергетические ресурсы.