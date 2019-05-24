Минторг США решил наказывать страны со слабой валютой

Минторг США предложил ввести пошлины на товары из стран, недооценивающие свою валюту по отношению к доллару. Об этом сообщает Reuters со ссылкой глава ведомства Уилбура Росса.

Таким образом, американская сторона может ввести сбор на товары из КНР, Японии, Южной Кореи, а также Индии, Германии и Швейцарии.

Как отметил министр, это правило изменит процесс использования компенсационных пошлин. Другие страны больше не смогут причинить ущерб доллару, добавил Росс.

Ранее сообщалось, что США могут добавить в черный список еще одну китайскую компанию.